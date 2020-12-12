«По-семейному поужинали»: Айза Долматова поделилась кадрами со дня рождения

Блогер и основатель салонов красоты Айза Долматова на днях отпраздновала свой 36-й день рождения. Знаменитость не стала устраивать по этому поводу пышное торжество. Бизнесвумен вместе с сыновьями и близкими друзьями поужинали в ресторане. Фотографию с праздничного вечера артистка разместила в личном профиле.

Айза позировала со своими сыновьями — Элвисом и Сэмом. Долматова не стала выбирать для празднования платье в пол. Знаменитость часто отдает предпочтение спортивному стилю, а также любит комфорт и удобство в гардеробе. Вот и на ужин Айза надела желтую свободную худи с капюшоном. Мальчики соответствовали Долматовой. На Сэме был серый костюм, а Элвис предстал в толстовке на тон светлее маминой.

«Вчера тихо, по-семейному поужинали. Это было восхитительно», — призналась Айза.

Долматова написала, что до сих пор не успела разобрать все сообщения с поздравлениями. Однако определиться с планами на ближайший год уже смогла.

«Еще один год — это плюс к мудрости. Буду работать над собой, буду больше любить себя и займусь своим здоровьем», — заявила бизнес-леди.

Стоит отметить, что салон красоты Айзы тоже отмечал небольшой праздник. Знаменитость в Stories личного аккаунта рассказала, что уже четыре года занимается любимым делом.

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