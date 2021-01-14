Звездный выбор: Волкова вслед за Исинбаевой и Юдашкиной облачилась в объемный пуховик

Один из главных трендов этой зимы — объемные пуховики. Его уже поддержали многие звезды, среди которых Валерия, Марина Юдашкина, Ирина Безрукова, Елена Исинбаева. К их числу примкнула и звезда «Ворониных» Екатерина Волкова. Актриса выбрала укороченный пуховик кирпичного оттенка. В нем она запечатлелась в аэропорту, а снимком поделилась в своем Instagram.

«Первый полет в этом году! Да и вообще за долгое время. Решили с девочками устроить девичник и улететь на пару дней небольшой компанией», — написала Волкова.

К слову, дизайнеры предлагают самые разные варианты пуховиков. Длинные и короткие, с поясом или накладными карманами. При этом цветовая гамма может быть самой разной.

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