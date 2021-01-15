«Страсть»: Вера Брежнева в черном мини-платье обнажила изящные ноги на домашней софе

Вера Брежнева для многих мужчин является секс-символом. Девушка восхищает взоры своей идеальной фигурой и моложавым видом. На сцене она блистает в роскошных платьях, а вот в обычной жизни любит более уютные вещи. Даже красится артистка неброско, подчеркивая природные черты лица. Новогодние каникулы она провела в семьей на горнолыжном курорте. Певица каталась на склонах с Константином Меладзе и дочками: Соне и Сарой.

Место отдыха Вера так и не рассекретила. Однако поклонники подозревают, что она может быть в Италии, где у нее есть особняк. Как оказалось, даже во время отпуска она находит время для учебы. В соцсети артистка опубликовала свое новое фото, на котором предстала с ноутбуком, сидя на софе. Брежнева даже в домашней обстановке носит женственные луки. На этот раз она была в черном мини-платье и сливочных носках. Ее волосы были собраны в пучок. Рядом с певицей лежал ее пес. Девушка обнажила стройные и изящные ноги.

«Много времени сейчас занимаюсь учебой. Прохожу курс, который давно хотела — „Собственник бизнеса 2.0“. Мне очень интересно, но кто бы мог подумать, что даже Дэйзи это заинтересует. А если без шуток — страсть к Новым знаниям становится больше с каждым годом», — поделилась она.

Поклонники были очарованы внешним видом Веры и ее стремлением к всестороннему развитию. «Какая вы серьезная, деловая леди». «Какие милые», «Вера Брежнева ты такая красивая», «А Костик одобрил?», «Да, да, с возрастом..все больше и глубже, на учебу подсела», «Костика дразнишь?», — прокомментировали пост подписчики.

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