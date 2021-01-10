«Дома я молчаливая и заботливая»: Вера Брежнева раскрыла детали семейной жизни с Константином Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева не любит пускать посторонних на свою территорию. Звезда руководствуется принципом о том, что счастье любит тишину, и предпочитает ничего не рассказывать о семейной жизни с продюсером Константином Меладзе.

Лишь изредка Вера Брежнева полунамеками и полутонами высказывается о том, как она счастлива в своем третьем браке.

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Из-за пандемии коронавируса певица много времени проводит дома и утверждает, что находясь на своей территории, рядом с любимым мужем, превращается из звезды в ласковую и покорную кошечку.

«Дома я домашняя, умиротворенная и молчаливая, нежная и заботливая. Хотя есть один человек, который даже дома разглядывает во мне что-то особенное», — написала Вера Брежнева в Instagram.

Пост она сопроводила снимком, на котором запечатлена в уютном, теплом костюме цвета с молоком.

Поклонники Веры Брежневой признались, что именно такой они ее и представляют себе в домашней обстановке.

«Костюм шикарный, вам идет! И оттенок ваш!», «Такая красивая и уютная», «Потрясающее сияние души. Вы – мотиватор», «Я такую вас и представляю дома, милейшую, добрейшую, домашнюю, если можно так сказать, уютную», — комментируют фанаты звезды.

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