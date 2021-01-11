«Как красиво!»: Брежнева облачилась с дочками в одинаковые пуховые комбинезоны на отдыхе

Вера Брежнева всегда старалась тщательно оберегать личную жизнь от общественности. Несколько лет назад певица даже удалила все совместные фото с мужем Константином Меладзе. Тогда появились слухи о разладе в семье. Композитору даже приписывали роман с молодой певицей из группы «ВИА Гра», но позже Вера пояснила, что просто оберегает свое семейное счастье. Теперь лишь несколько раз в год она показывает кадры с родными.

Новогодние каникулы многие знаменитости предпочли провести на море. А вот Вера уехала с семьей на горнолыжный курорт. Она любит отдыхать в Италии. Возможно, что именно там и катается на лыжах певица. В соцсети она поделилась редкими кадрами, на которых наслаждается красивым видом и катается по заснеженным склонам. Брежнева предстала в синем пуховом комбинезоне и серой шапке-ушанке. Примечательно, что такие же комбинезоны надели ее дочки: 19-летняя Соня, приехавшая из США, и 11-летняя Сара. Напомним, что детей звезда родила в прошлых отношениях.

«Сегодня горы! Как красиво, как красиво! Будет репортаж. Вверху так тихо, что слышно каждый звук. Особенно, как под моими чиасполи ( средство для хождения по снегу на итальянском языке. — Прим, ред.) хрустит снег», — отметила девушка.

Потом Вера показала, как ее дочки катаются то на санках, то на сноубордах. Сама певица освоила лыжи. Она даже сделала совместное селфи с мужем. Ее нравилось все в этот день от погоды до заснеженной долины. А вот дома звезда похвасталась природной красотой. На ее щеках появился природный румянец после прогулки.

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