«На стиле»: Орбакайте «оторвалась» на пляже с игуанами в компании Киркорова на Багамах

Артистка продолжает отдыхать с семьей на курорте. Ей довелось увидеть не только свиней, но и других животных на островах.

Кристина Орбакайте так и не решилась окончательно переехать в США. Однако она регулярно ездит в Нью-Йорк и Майами. Более того, там певица родила дочку Клавдию, которая имеет американское гражданство. Восьмилетняя девочка учится в нью-йоркской школе. В 2020 году артистка несколько раз приезжала в Россию, чтобы выступить на концертах, сыграть в театре и сняться в праздничных передачах перед Новым Годом. А вот сами праздники она отметила в Америке.

В январе Кристина добралась до Майами. Там она могла расслабиться покупаться и позагорать. У певицы там даже есть свой дом. Однако она предпочла совершить полет на Багамы. Ее сопровождал муж Михаил Земцов и дочка. Позже выяснилось, что компанию артистке составил бывший муж ее мамы Филипп Киркоров с детьми: Аллой-Викторией и Мартином. В старый Новый год они плескались в воде и разглядывали местных свинюшек.

А теперь Орбакайте опубликовала кадры, на которых позирует на пляже среди игуан. Она предстала в белой футболке оверсайз и очках с круглой оправой на цепочке. Певица ритмично двигалась, словно танцует.

«На стиле», — написала она.

А вот Киркоров показал видео, где они гуляют по пляжу большой компанией. Девушка много смеялась, наблюдая за происходящим. «Это просто невероятно! Посмотрите!» — показал артист игуан. «Очень красивая Кристина! А этой Майкл ( Михаил) и я в тотал „Версаче“», — похвастался он.

«Провели день на Багамах!.. с свинками, акулами, игуанами… Могли бы стать неплохими travel-блогерами», — добавил Филипп Бедросович.

Потом он также запечатлел Орбакайте в розовом купальнике на лодке в обнимку с мужем. Они катались по островам, наслаждаясь необычной экскурсией. По всей видимости, отдых звездной компании будет не длительным. Однако они уже успели загореть и повеселиться.

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