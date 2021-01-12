Еще одно путешествие: Кристина Орбакайте улетела на Багамы

Кристина Орбакайте не скрывает, что любит свою родину. При этом она много путешествует и несколько раз в год улетает в США, где у нее есть своя недвижимость. Более того, ее дочка Клавдия учится в Нью-Йорке. В сентябре артистка отвела ее в школу. После этого певица успела не только снова прилететь в Москву, чтобы сняться в новогодних концертах и передачах, но и снова вернуться в США. В декабре звезда попала в снежную бурю, что крайне редко бывает в Нью-Йорке.

А в январе Орбакайте добралась до Майами. Там она увиделась с друзьями, включая Филиппа Киркорова. Однако отдыхать певица предпочла в другом месте. 12 января еще до рассвета она поехала по набережной в сторону аэропорта. Девушка находилась в отличном настроении, наслаждаясь местными пейзажами.

А вот спустя несколько часов Кристина уже поделилась кадрами, на которых идет по аэродрому к американскому одномоторному самолету. Она стала напевать песню, раскрыв, куда направляется.

«Самолетик, самолетик на Багамы», — произнесла артистка.

Примечательно, что рядом с ней не было ни мужа Михаила Земцова, ни дочки. Возможно, что она просто решила их не показывать, но не исключено, что отдыхать певица направилась в одиночестве.

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