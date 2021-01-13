Папа на прогулке: Дмитрий Маликов сделал фото с подросшим сыном в канун старого Нового года

Певец поздравил поклонников с праздником. Он решил показать им, как вырос его наследник.

Дмитрий Маликов является не только популярным певцом, но и примерным семьянином. Он счастлив в браке с Еленой Изаксон, которая в свое время подарила ему дочку Стефанию. А в 2018 году суррогатная мать выносила для пары еще одного ребенка — сына Марка. Теперь 50-летний артист с радостью нянчится с малышом. Зачастую родителям помогает Стеша, которая была рада появлению братика.

Дочка Маликова учится в МГИМО и уже занимается собственным бизнесом. При этом новогодние каникулы она провела с родными. А 13 января в России уже много лет отмечают старый Новый год. Не забыл поздравить своих поклонников с этим событием и Дмитрий. Он опубликовал фото с прогулки, на котором предстал в брюках и пуховике цвета мокрого асфальта. Рядом с ним позировал Марк, облаченный в пуховой комбинезон ультрамаринового цвета. Мальчик с серьезным видом смотрел в камеру.

«С наступающим старым Новым годом!» — написал артист.

Поклонники были рады видеть певца счастливым. Многие поразились тому, как вырос его наследник. Уже в конце января мальчику исполнится три года. «Вы с сыном очень похожи», «Какие вы счастливые, что решились на сына…это такая радость, я очень рада за вас, и вас с праздником», «Счастливый папа», «У Маркуши лицо взрослого мужчины», «Как вы выросли уже», «Сразу видно, заботливый папа», — прокомментировали пост подписчики.

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