«Маркуше повезло»: Стеша Маликова в трендовых джинсах запечатлелась с братом у елки

Дмитрий Маликов очень дорожит своей семьей. Певец счастлив в браке с Еленой Изаксон. Они вырастили дочку Стефанию, которой уже 20 лет. Девушка учится в МГИМО, но в этом году она также стала бизнесвумен. Стеша теперь создает наряды для сверстниц, которые продает в шоуруме. При этом студентка находит время и на родных. Она любит играть с двухлетним братом Марком, которого родила суррогатная мать.

В последнее время Стеша была погружена в работу. Также она готовилась к сессии. Редкие свободные минуты дочка артиста проводила с подругами, катаясь на коньках. А накануне девушка провела время с дома с братом.

Она поделилась трогательными фото, на которых позировала с малышом у нарядной елки. Наследница маликова предстала в голубых джинсах с подворотами, которые в тренде в этом сезоне, и сливочном свитере. Ее нежно обнимал брат.

«Наши любимые новогодние сказки. Маркуше повезло со Снегуркой, как считаете?» — написала девушка.

Поклонники восхитились семейными кадрами. «Сладкие зайки», — одарила комплиментом племянницу и племянника Инна Маликова. «Как приятно видеть таких родных любимых сестру и брата!», «Нежные отношения», «Ребята вы прелесть!! Снегурочка отличная», «И родителям повезло с дочкой, красотка!», «Так тепло и уютно», «Елка роскошная», «Такой родной и любящий человек рядом — это просто подарок для такого малыша», — прокомментировали пост подписчики.

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