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Три поколения: Стеша Маликова в небесном пальто оверсайз запечатлелась с семьей на отдыхе

Дмитрий Маликов уехал с родными отдыхать в Алма-Ату. Певец взял с собой жену, детей и родителей.

Три поколения: Стеша Маликова в небесном пальто оверсайз запечатлелась с семьей на отдыхе
Дмитрий Маликов с женой и дочкой. Фото: instagram.com/steshamalikova/

Стеша Маликова не скрывает, что у нее большая и дружная семья. Дмитрий Маликов растил ее вместе с женой Еленой Изаксон. А в 2018 году суррогатная мать выносила для пары сына Марка. Так, певец к 50 годам смог снова познать радость отцовства. Примечательно, что он выглядит очень молодо. Артист делает все, чтобы его родные были счастливы. Он даже помог 20-летней дочке открыть свой магазин одежды в 2020 году.

Часто Маликов возит семью на море, но на этот раз они встретили Новый год в Казахстане. Там они отпраздновали наступление 2021 года, а потом остались, чтобы насладиться новогодними каникулами. 2 января вся семья певца пошла гулять по заснеженным улицам. Они поднимались в горы и даже встретили быка и корову. Артист посчитал, что это добрый знак. На память Дмитрий сделал фото с семьей у елки с Дедом Морозом.

Елена Изаксон надела черный спортивный костюм и пуховую жилетку голубого цвета. Стеша предпочла пальто оверсайз небесного цвета и джинсы с белыми ботильонами. Она держала за руку своего брата. Маликов улыбался, махая рукой и обнимая близких. В кадре были и родители артиста.

«В полном сборе! Лучшее время», — заявила дочка певца.

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