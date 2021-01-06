«Поесть и поспать»: Вера Брежнева рассказала, за что любит новогодние каникулы

Звезда призналась, что в это время ее жизнь замедляется.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева сделала на своей страничке в Instagram неожиданное признание. Певица – человек публичный и получает явное удовольствие в те моменты, когда выступает перед своими поклонниками или просто выходит в свет.

Но как выяснилось, Вера Брежнева нашла определенную прелесть в неспешной тихой жизни, которую ощутила во время новогодних каникул. Из-за пандемии звезде пришлось сделать паузу в выступлениях, так что выходные она проводит, как и большинство людей, — в окружении своих близких. Вера Брежнева призналась, что получает удовольствие от того, что у нее появилось время на себя и на семью. А ведь еще не так давно она радовалась совсем другому ритму жизни и распорядку дня.

«Время на себя, семью, друзей. Самая большая ценность новогодних каникул именно в этом… Хотя раньше я просто любила поесть и поспать», — поделилась Вера Брежнева со своей аудиторией в Instagram.

Кстати, накануне певица поиронизировала над собой, показав в Instagram, как она выглядит после праздничных застолий.

Естественно, красавица Вера Брежнева представила свой гиперболизированный образ.

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