«Прям ангел во плоти! Как хороша»: невестка Орбакайте предстала в соблазнительном белье

Никита Пресняков не скрывает, что поп-музыка ему не нравится. Однако его мама Кристина Орбакайте и бабушка Алла Пугачева исполняют именно песни в этом жанре. Но внук Примадонны исполняет рок и уже несколько лет женат на модели Алене Красновой. Девушка, которая была его соседкой по даче, с радостью приняли звездные родственники ее мужа. К слову, она старается сама зарабатывать и даже недавно отучилась на фотографа.

Поклонники считают, что Никита влюбился в очаровательную блондинку, так как она похожа на его маму. В последнее время Алена почти не покидала свою квартиру с возлюбленным. Во время праздников она позволила себе расслабиться. Но похоже, что салаты и другие блюда не отразились на фигуре модели. 12 января она отправилась на массаж в специальный салон. Краснова не удержалась и запечатлела себя в зеркалом.

Невестка Орбакайте позировала в соблазнительном нюдовом белье, демонстрируя округлые бедра и тонкую талию. «Кайф же», — заявила она. Несколько месяцев назад девушка отдохнула в Турции с подругами, но смогла сохранить загар. Фанаты восхитились точеной фигурой Красновой. Многие признались, что завидуют Никите. «Изгиб пантеры», «Прям ангел во плоти! Как хороша», «А говорила, что не оголяешься», «Уже не скромница», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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