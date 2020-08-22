«Всю ночь меня знобило»: внук Пугачевой рассказал, что заболел коронавирусом

Пандемия коронавируса продолжается в мире с середины марта и до настоящего времени. В России за этот период инфекцию подхватили почти 950 тысяч человек. Среди заболевших – простые люди, политики и звезды. И несмотря на то, что сейчас повсеместно фиксируется спад заболеваемости, зараза никуда не делась. Об этом призвал помнить старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков. Музыкант признался, что подхватил коронавирус и почти на месяц выпал из жизни.

Началось все с сильного кашля, причем, появился он внезапно и сразу сильный.

«Всю ночь меня знобило, на след день я лежал с температурой 39, был кашель, все дела», — записал на видео свой рассказ певец.

Анализ показал наличие CoViD-19. Высокая температура держалась пару дней, а потом нормализовалась. Пропало обоняние. И кашель никуда не делся. Пресняков пролечился от пневмонии и спустя два отрицательных теста только смог признаться, что перенес коронавирус.

«Все мои друзья, которые контактировали со мной, также подцепили болезнь. У них были похожие симптомы, но чуть-чуть полегче, чем у меня» — рассказал артист.

больше по теме Неожиданное признание: Филипп Киркоров переболел коронавирусом Когда это произошло певец оставил в тайне.

Где именно Никита мог подцепить заразу, он не берется гадать – внук Пугачевой уверен, что заболеть можно где угодно.

«Я так смотрю по улицам, все места, рестораны, мероприятия, где битком людей, все общаются, обнимаются друг с другом, так прямо кайфуют, как будто действительно все нормально» — недоумевает артист, который и сам потерял бдительность. И призвал поклонников: «Перестраховывайтесь и не забывайте о том, что есть такая хрень. Ну не делась она никуда».

Кстати, недавно коронавирус перенесли блогер Настя Ивлеева с мужем Элджеем, а также Олег Газманов с женой Мариной.