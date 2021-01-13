«Просто богиня!»: Каменских устроила «жаркие» танцы в прозрачном платье на побережье

Настя Каменских уже несколько лет строит сольную карьеру. Девушка всегда обладала эффектной внешностью. Однако выступала она в дуэте с Потапом, поэтому поклонники подозревали их с романе. Лишь в 2019 году влюбленный перестали скрывать отношения и сыграли свадьбу. Примечательно, что артистка даже после замужества не стала менять стиль. Она все еще носит женственные и порой откровенные наряды.

В январе Настя и Потап улетели на Мальдивы. Они наслаждаются теплой погодой и красочными пейзажами. На побережье певица каждый раз появляется в новых купальниках. Не забыла девушка взять с собой и один их своих любимых мини-бикини с анималистическим принтом. Она устроила соблазнительные танцы прямо на пляже, надев поверх прозрачное платье. Каменских виляла бедрами в так музыке.

Девушка находилась в отличной настроении и оторвалась на курорте, зажигательно станцевав на камеру. При этом артистка была без макияжа и со своими природными кудряшками.

«Сегодняшнее настроение : Хааааа! Хооо! Ууууу», — поделилась звезда.

Пляжный образ Насти пришелся многим фанатам по вкусу. При этом она взбудоражила своих поклонников своими формами. «Какая хорошая», «Фигурка бомба», «Ну все показала! Просто богиня!», «Орешек не скрыть», «Прикольная кучеряшка», «Потапу можно позавидовать», «Какой балдеж», — прокомментировали пост подписчики.

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