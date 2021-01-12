«Оля, не позорься»: Бузова в бирюзовом бикини засветила «ложбинку греха» на океане

Телеведущая поделилась откровенными фото с отдыха, но ее раскритиковали в пух и прах злопыхатели.

Ольга Бузова еще несколько лет назад заявляла, что у нее идеальная фигура. При этом позже она призналась, что после развода с Дмитрием Тарасовым девушка едва не обратилась к хирургам. У нее были комплексы из-за маленькой груди, но в итоге она передумала менять внешность. А с появлением в ее жизни Давида Манукяна девушка похорошела. Поклонники заметили, что ее формы стали привлекательнее.

А недавно Ольга улетела с возлюбленным на Мальдивы. Она встретила там Новый год и даже сыграла свадьбу, но красивая церемония не имеет силы, поэтому официально замужней телеведущую считать нельзя. Зато она успела загореть и теперь дразнит фанатов снимками в бикини. После шоу «Ледниковый период», где Бузова выкладывала все свои силы на льду, она сильно постройнела. Новые фото звезды вызвали волну критики в адрес девушки.

Артистка позировала на побережье на краю океану в бирюзовом купальнике с металлическими нашивками. Она склонилась, блеснув ложбинкой греха. При этом телеведущая подразнила публику своими изящными ногами.

«Блин, фотограф у тебя лучший», — заявил Дава, похвалив сам себя.

Однако поклонники подвергли критике звезду. Их смутил не только этот снимок, но и где Ольга позирует спиной, демонстрируя свои бедра. «Сзади страшно, честно», «Купальник не ваш.. совсем некрасиво», «Подтягивать тело надо, повисшая вся», «Это позор», «Оля, не позорься, реально», «Что с вашими ягодицами? Все обвисли», «Грудь то есть, то нет», Раньше вы были сочнее«, «Как Давид на это смотрит?!» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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