«Ох, даже капли стекают по бедру»: Ольга Бузова в бикини блеснула «прелестями» под струями воды

Ольга Бузова привыкла удивлять поклонников. В ушедшем году она много работала, поэтому при первой возможности уехала на Мальдивы. На этот раз компанию ей составил возлюбленный Давид Манукян. Так как в последние месяцы девушка активно занималась фигурным катанием и дошла до финала шоу «Ледниковый период», ее фигура заметно постройнела. Теперь телеведущая не перестает хвастаться тем, как выглядит.

больше по теме Бузова в бархатном купальнике обнажила прелести фигуры на глазах Давы Телеведущая отдыхает на Мальдивах с бойфрендом. С собой девушка взяла целый чемодан нарядов.

Сначала Ольга предпочитала отсыпаться и отдыхать на пляже, а теперь ей нравится более активный отдых. Она катается на гироциклах и лодках. А накануне девушка устроила очередную фотосессию на пляже. Телеведущая облачилась в купальник ультрамаринового цвета и решила принять душ. Бузова позировала под струйками воды, соблазнительно выгибаясь. Она намочила себя с ног до головы, блеснув прелестями фигуры.

«Жарко», — заявила звезда.

Поклонники догадались, что фотографировал ее Дава. Пикантные снимки взбудоражили фанатов девушки. Многие стали обсуждать, как она выглядит. «Лифчик-то пустой», «Купальник великоват», «Ну зачем так сильно худеть», «Какая фигурка утонченная, прямо заглядение», «Ох, даже капли стекают по бедру», «Капли прямо в ложбинке. Мокрая Оленька», — прокомментировали пост подписчики. Примечательно, что сама Ольга осталась в восторге от того, как на ее фигуру сел купальник. Она отметила, что поправилась за время отдыха.

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