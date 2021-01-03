«В компании близких»: Лопырева в платье-бюстье из атласа повеселилась с Булатовым на банкете

Модель отпраздновала Новый год с мужем и друзьями. Она побывала на роскошной вечеринке в Дубае.

Виктория Лопырева в 2020 году много путешествовала с сыном Марком Лео. Однако Новый год девушка предпочла отметить в Дубае. Как оказалось, к праздникам к ней приехал муж.

Лопырева поделилась трогательными кадрами. Она запечатлелась у новогодней елки с возлюбленным, а также подросшим сыном. Девушка для особенного дня выбрала платье-бюстье из атласа. Силуэтный наряд со шлейфом и сеткой из страз подчеркнул ее точеную фигуру.

Вечером Виктория отправилась на банкет, который прошел под открытым небом. Она повеселилась в компании мужа и друзей. Модель любит танцевать.

«Передать эмоции от возможности танцевать пять часов без перерыва в компании близких и друзей неспособно ни одно фото. Как же мы скучали по этим простым радостям! Жить нужно в кайф — здесь и сейчас», — написала она.

Смотрите также: