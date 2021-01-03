«Что-то похудела так»: Каменских в бархатном платье-сорочке блеснула пышным бюстом

Настя Каменских для многих была примером женственные с тех пор, как стала выступать на сцене. Девушка пела в дуэте с Потапом. Однако поклонники всегда подозревали, что у них роман. Даже после развода с женой продюсер не комментировал сплетни, но в 2019 году влюбленные сыграли свадьбу в Киеве. Теперь они живут вместе.

Новый год супруги отпраздновали по-семейному. Для особого дня Настя выбрала бархатное платье-сорочку на тонких бретельках. Наряд изумрудного цвета подчеркнул ее округлые бедра и талию. А благодаря глубокому декольте девушка блеснула пышным бюстом. Певица оставила вьющиеся волосы распущенными и подчеркнула красоту нюдовым макияжем. Каменских запечатлелась с мужем, который предстал в пижаме винного цвета.

«Счастливых нас и счастливого Нового года», — написала звезда.

«Возможно мне показалось, но похоже на то, что кто-то в очень интересном положении», «Талия на зависть», «Что-то похудела так», «Животик виден, хоть и стройная», — прокомментировали пост подписчики.

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