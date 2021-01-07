«Идеально»: Настя Каменских подчеркнула соблазнительные изгибы тела бикини цвета лазури

Вокалистка вместе с мужем Алексеем Потапенко только что прилетела на Мальдивы.

Звездный и супружеский дуэт Потап и Настя Каменских вслед за другими селебрити отправились отдыхать на Мальдивы. Вокалистка призналась в Instagram, что невероятно счастлива оказаться под жарким солнцем.

Поначалу Анастасия боялась раздеваться, ссылаясь на то, что организм пока пребывает в шоке от разницы температур. Но походив какое-то время в черном комбинезоне, звезда таки решилась сменить его на бикини цвета лазури.

Снимком, на котором она запечатлена на одном из покрытых белым песком мальдивских пляжей, Настя Каменских поделилась в Instagram.

«Отпускное лицо», — подписала фото певица.

Но разумеется, на снимке главное совсем не оно, а идеальная фигура и прекрасное тело звезды, которое она демонстрирует. Красотка позирует стоя, в полный рост, великолепное голубое бикини подчеркивает чувственные изгибы тела Каменских.

Поклонники певицы пришли в восторг от провокационного кадра. Они восхищаются красотой и стройностью Анастасии.

«Идеально», «Прелесть», «Фигура – огонь», «Красотка», — делают комплименты Каменских.

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