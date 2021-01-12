«Ах, какой вид»: Кристина Асмус в тонкой майке блеснула роскошным декольте в постели

Кристина Асмус всегда стремилась строить карьеру в кино. Славу ей принес сериал «Интерны». Однако образ хорошей девочки многие стали ассоциировать с актрисой, поэтому ее пастельные сцены в фильме «Текст» вызвали большой резонанс. Многие осуждали ее и даже предрекли развод. Летом 2020 года она рассталась с Гариком Харламовым. Девушка сразу стала еще больше сниматься и даже сменила имидж, став жгучей брюнеткой с короткими волосами.

После развода Асмус достался особняк на Рублевке. Там она живет со своей дочкой Анастасией. Девушка после новогодних каникул решила повеселиться. Она устроила фотосессию в спальне. При этом актриса облачилась в джинсы скинни и облегающую майку сливочного цвета. Она стала прыгать в постели, засветив пышный бюст. Кристина не побоялась предстать не в лучшем свете, выложив даже неудачные фото.

«Всех с первым рабочим днем!!! Я влетела в режим позавчера. Хотя, после новогодних праздников больше подойдет слово — „вползла“», — рассказала звезда.

Асмус призналась, что фотографировала ее сестра, которая, к слову, очень похожа на знаменитую родственницу. Поклонники были обескуражены такой фотосессией. Многие были взбудоражены такой смелостью девушки. «Красотка, крутая», «Кристина, у вас супер-пупер самоирония», «Гарика дразнишь?», «Оболденная», «Ах, какой вид», «Понесло девку после развода», «А раньше была скромнее», — прокомментировали пост подписчики.

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