Мама на стиле: Асмус в день рождения дочери предстала в белом свитере и юбке плиссе

Единственной дочери Гарика Харламова и Кристины Асмус Насте исполнилось 7 лет. Папа с мамой устроили для девочки настоящий праздничный пир с гостями и весельем, представлениями и фокусами.

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Ради дочки Асмус и Харламов в этот вечер воссоединились и позировали на общих фото, производя впечатление настоящей семьи, хотя развод звезд состоялся еще в прошлом году.

На праздник дочки мама выбрала тотально белый аутфит. Звезда облачилась в вязаный джемпер и юбку плиссе. Дополнили образ лодочки нюдового цвета. Аутфит, по наблюдению многих поклонников в комментариях, очень гармонично сочетается с новой внешностью красавицы – короткими темными волосами.

«Кристина, вы такая красавица», «Какие чудесные и красивые Кристин!», «Доченька у вас золотая, такая нежная, настоящая леди, желаю крепкого здоровья, и всех благ», «У вас ну такая прекрасная улыбка, Кристина, вы просто лучшая!!!!!», «Принцессы», — пишут фолловеры.

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