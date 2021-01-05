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«Полдня то самое платье искали»: Асмус показала нарядную именинницу-дочь от Харламова

Девочке 5 января исполняется семь лет.

«Полдня то самое платье искали»: Асмус показала нарядную именинницу-дочь от Харламова
Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочкой Настей. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов прожили в браке почти восемь лет. Из союз распался весной прошлого года, но дочь Настю они воспитывают вместе. Девочке 5 января исполняется уже семь лет, и по такому поводу мама с наследницей накануне отправились на шопинг выбирать платье. И для родительницы это оказалось настоящим испытанием.

«Полдня сегодня то самое платье искали… так как мой голос уже не такой вес имеет», — призналась звезда.

Настя Харламова
Настя Харламова. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Асмус запечатлела дочку в «том самом» платье – пышном многослойном голубом наряде, как из сказки. Рукава одеяния, как и верхняя юбка, пошиты из полупрозрачного шифона, и девочка любуется отражением в зеркале.

К слову, Настя Харламова до сих пор не знает, что ее родители развелись. Для Гарика это был самый больной вопрос при расставании с женой – он не хотел травмировать любимую дочку и намерен как можно мягче сообщить ей о разводе.

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