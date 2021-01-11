«Люблю такие естественные кадры»: Алсу поделилась «неудачными» фото с отдыха в Дубае

Исполнительница песни «Зимний сон» устроила первую фотосессию в этом году. Однако фотографом выступил пятилетний ребенок, поэтому артистка выглядела не так безупречно, как обычно.

Алсу является одной из самых известных отечественных певиц. Она выступает на сцене с малых лет. Ей даже довелось петь дуэтом с Энрике Иглесиасом. Девушка уже 14 лет счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Она подарила ему троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Если с дочками артистка даже снимает видео для «ТикТока», то четырехлетнего сына она почти не показывает, предпочитая подождать, пока он станет взрослее и сможет сам принимать решения.

С наступлением новогодних каникул многие звезды отправились на море. Еще в декабре Алсу решила насладиться отдыхом в Дубае. Девушка там проводит время с мужем и детьми. При этом 37-летняя певица предпочитает даже в отпуске выглядеть безупречно. На днях она похвасталась своей первой фотосессией в 2021 году, но снимки делала пятилетняя девочка, поэтому не все они получились удачными.

Алсу позировала в блузке с открытым плечом и кожаных брюках с высокой посадкой. Артистка вытягивала губы, демонстрируя то красивое, то забавное выражение лица. Она не сдержалась и стала кривляться.

«Не могу не выложить свою первую фотосессию 2021 года. Тем более, что фото делала прекрасная, маленькая Яночка (которой всего 5 лет)! Люблю такие „живые“, естественные кадры», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. При этом нашлись те, кто подверг критике губы певицы, которые показались злопыхателям сильно пухлыми. «Годы красят женщину! Молодчина… умная.. прекрасная..», «Какой была, такой и осталась», «Красивая, но губы не натуральные», «Что с губами?», «Все молодеет», — прокомментировали пост подписчики.

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