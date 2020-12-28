Семейная поездка: Алсу в белоснежной рубашке повеселилась в машине с мужем и дочками

Певица наслаждается отдыхом с близкими в Дубае. Она поделилась редкими кадрами, на которых они поют во время поездки.

Алсу является не только знаменитой певицей, но и заботливой мамой. Уже 14 лет она счастлива в браке с Яном Абрамовым. У них подрастает трое детей: 14-летняя Сафина, 12-летняя Микелла и четырехлетний сын Рафаэль. Своим наследникам девушка старается дать лучшее образование. Ее дочки уже в совершенстве владеют английским языком. Сафина еще не определилась с будущей профессией, но ей нравится медицина, а вот Микелла решила пойти по стопам мамы.

В декабре Алсу с семьей устроила себе отпуск. Они уехали в Дубай. На днях, певица делилась кадрами, на которых гуляет по улицам города с наследницами. А теперь она решила порадовать поклонников семейным видео. Артистка запечатлела, как ехала в машине с детьми. За рулем был Ян, а рядом с ним сидела Алсу в белой рубашке и брюках. А вот на пассажирских сидениях разместились Сафина и Микелла. Последняя пела свою новую песню «С новым годом, папа».

Девочка была облачена в джинсовый костюм. Она не только пела, но и пританцовывала. Мама подпевала ей, а вот сестра надела защитную маску. По всей видимости, им не приходится скучать даже в пробках.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что у Микеллы отличный голос. Ранее Алсу уже признавалась, что девочка обладает вокалом сильнее, чем у нее. Она даже порой берет наследницу в студию в качестве бек-вокалистки.

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