Беременная и за рулем: Топурия в сливочной толстовке отметилась с пятилетней дочкой в машине

Певица уже со дня на день станет мамой во второй раз. Однако она предпочитает вести активный образ жизни.

Кети Топурия не скрывает, что мечтает стать многодетной мамой. От первого брака с Львом Гейхманом у нее подрастает пятилетняя дочка Оливия. Больше года назад певица стала встречаться с дипломатом Львом Деньговым. Они быстро съехались, а летом 2020 года мужчина сделал предложение руки и сердца своей избраннице. В ноябре влюбленные сыграли свадьбу. Тогда девушка уже перестала скрывать свою беременность.

Поклонники давно подозревали, что Кети ждет ребенка. Однако она свое интересное положение предпочитала скрывать, пока не представила клип на новую песню. Новогодние каникулы певица провела дома. Она наслаждалась спокойствием и семейной идиллией. Однако потом девушка сходила на свидание с мужем. Топурия находится уже на последнем сроке беременности, но это не мешает ей время от времени выбираться из дома.

Так, накануне артистка показала живот внушительных размеров, который подчеркнула туникой оверсайз. Она позировала в домашней обстановке перед сном. А вот на следующий день Кети отправилась на прогулку с дочкой. Она покатала ее на автомобиле, сев за руль. На этот раз певица предстала в сливочной толстовке свободного кроя. Она не побоялась позировать без укладки и макияжа. Оливия была рада провести время с мамой. Она дурачилась, корчив рожицы, на заднем сидении.

«Две милашечки», «Мамина копия», «Тебе можно за руль? С животиком», «Так артистично, как мультяшка», «Монохром», «И как вам удается ловить такие моменты», «Кети очень красивая», — прокомментировали пост подписчики.

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