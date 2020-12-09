Беременная и стильная: Топурия запечатлелась в трикотажном костюме кремового цвета и лоферах

Певица решила показать свой лифтолук. Девушка уже в ближайшее время станет мамой во второй раз.

Кети Топурия не так давно вышла замуж во второй раз. Певица еще летом призналась, что ей сделали предложение руки и сердца. Со своим избранником Львом Деньговым она живет больше года. Примечательно, что в ноябре артистка перестала скрывать свою беременность, а через несколько недель сочеталась браком с возлюбленным. Она не побоялась облачиться в свадебное платье с акцентом на округлившийся живот. Поклонники восхитились элегантной девушкой.

Теперь Кети готовится к родам. Она находится на последнем месяце беременности. Певица уже украсила дом к новогодним праздникам. Так как у нее появилось больше свободного времени, девушка уделяет его своей дочке от первого брака — Оливии. Пятилетняя девочка, по мнению поклонников, растет копией мамы. К слову, даже дома артистка носит чаще всего не халаты, а стильные наряды. 9 декабря Топурия отправилась по делам и похвасталась лифтолуком.

В кадре певица предстала в трикотажном костюме кремового цвета, который она дополнила лоферами на плоской подошве. Девушка держала в руке кожаную черную сумку Birkin. Артистка распустила волосы, а вот от макияжа отказалась, надев солнцезащитные очки. Наряд подчеркнул ее живот.

«Ку-ку», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. «Девочки-пузатики такие классные», «Животика уже нет!», «Приветик, что уже можно поздравить?», «Вы прекрасна! Спору нет!», «Красотка», «Ой, какая хорошенькая!» — прокомментировали пост подписчики. К слову, теплые костюмы стали трендом в этом сезоне. Их носят Вера Брежнева, Алсу, Стеша Маликова и другие звезды.

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