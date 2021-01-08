Родион Газманов назвал ведущего, который сможет снова поднять рейтинги «Дома-2»

Он сам пообещал смотреть эту передачу, если организаторы пригласят нужного шоумена.

Певец Родион Газманов высказался о закрытии шоу «Дом-2» на канале ТНТ, назвав это одной из немногих хороших новостей 2020 года. Артист признался, что долгая жизнь этого телепроекта его всегда удивляла. При этом он понимает создателей передачи, которые делали деньги, и ее участников, которые использовали реалити, как трамплин в шоу-бизнес. Не понимает 39-летний мужчина только зрителей, так долго поднимавших рейтинги шоу.

«Это насколько у людей жизнь должна быть скучной, чтобы каждый день смотреть на все эти довольно плохо срежиссированные брачные игрища? Может, это смешно? Тоже нет. Смешно — это «Битва экстрасенсов», — высказался Газманов.

Также он подкинул идею, что, если когда-нибудь «Дом-2» перезапустят на другом канале, то ведущим нужно пригласить Николая Дроздова.

«При правильной подаче рейтинги взлетят до небес. Сам буду смотреть по возможности», — отметил Родион.

Старший сын Олега Газманова добавил, что из реалити-шоу он смотрит только «Адскую кухню» с Константином Ивлевым.

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