Разведенный Брайан Остин Грин зацеловал новую девушку в том же месте, где женился на Меган Фокс

2020 год запомнился еще одним звездным разводом: голливудская актриса Меган Фокс со второй попытки разорвала брак со звездой «Беверли-Хиллз, 90210» Брайаном Остином Грином, от которого родила троих детей. Сама артистка тут же закрутила роман с певцом Machine Gun Kelly. Но и у ее бывшего мужа на личном фронте, похоже, все прекрасно.

Под Новый год 47-летний актер улетел отдыхать на Гавайи с 35-летней Шарной Берджесс — профессиональной танцовщицей, известной по американской версии шоу «Танцы со звездами». Папарацци засняли их на пляже, страстно целующимися и обнимающимися у воды. Актер хотел отвезти новую возлюбленную в одно из своих любимых мест и снял номер в особенном для него отеле.

«Они остановились в Four Seasons, там же, где Брайан женился на Меган (Фокс, — прим. авт.). Они прекрасно провели время на острове, — рассказала источник портала E! — Они много времени проводили у бассейна и на пляже, где целовались, обнимались и гуляли, держась за руки. Они несколько раз наблюдали закат, а также восход солнца».

Похоже, для Грина 2021-й начался с большой любви. А, как говорят в России, как встретишь год, так его и проведешь.

Напомним, Меган Фокс начала встречаться с Брайаном Остином Грином, когда ей было 18 лет. После пяти лет отношений они объявили о расставании, а на следующий год стало известно об их помолвке. Тайная свадьба состоялась в отеле на Гавайях (том самом, где мужчина устроил свой нынешний романтический отпуск) в 2010 году. Через пять лет актриса подала на развод, а потом выяснилось, что она беременна третьим ребенком. Только в 2020-м Фокс решила окончательно порвать с мужем.

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