«Я всегда буду любить ее»: Меган Фокс снова рассталась со своим мужем

Американская актриса Меган Фокс и ее супруг — звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Остин Грин — снова расстаются, хотя прожили в браке 10 лет. Эту информацию актер подтвердил во время одного из подкастов, сообщает издание People.

Мужчина рассказал, что отдалился от жены в конце 2019 года, когда она уехала за границу на съемки фильма «Полночь на злаковом поле» с 30-летним рэпером Machine Gun Kelly. Грин дал супруге некоторое время обдумать их брак, после чего пара устроила серьезный разговор. Во время него Фокс призналась, что время, проведенное без мужа, ей понравилось больше. В результате актеры решили расстаться, но мужчина отметил, что никто никому не изменял — Фокс заверила его, что они с рэпером просто друзья.

«У нас были удивительные отношения, и я всегда буду любить ее. И я знаю, что она всегда будет любить меня», — сказал Грин.

У пары после 10-летнего брака остались трое сыновей: 7, 6 и 3 лет. Посмотрев, как происходят другие разводы и расставания, Меган и Брайан решили не повторять чужих ошибок.

«Что касается семьи, то мы создали действительно нечто крутое и особенное. Поэтому мы решили позаботиться о том, чтобы не потерять это, — рассказал Грин. — Мы решили всегда быть друзьями и быть единым целым с нашими детьми. Мы будем проводить вместе семейные каникулы и сосредоточимся на детях».

При этом мужчина не исключил возможности, что они с женой снова могут сойтись. Добавим, что для данной пары это вполне обычное поведение. Актеры начали встречаться в 2004 году, когда Меган было всего 18 лет, а Брайану — 30. Через два года они обручились, а еще через три объявили о расставании, чтобы потом снова обручиться. Летом 2010-го звезды наконец сыграли свадьбу, но в 2015-ом Фокс подала на развод. Однако уже через год звезды снова сошлись, и нынешний кризис в их отношениях может пройти точно так же.

Напомним, что несмотря на свой образ, который Меган часто изображает в кино, сама она говорит, что является довольно замкнутой девушкой.