Меган Фокс и Machine Gun Kelly страстно поцеловались в новом клипе певца

Если раньше фанаты актрисы Меган Фокс и певца Machine Gun Kelly, могли только на снимках парарацци увидеть, как страстно целуется звездная пара, то теперь у них для этого есть новый клип 30-летнего исполнителя под названием Drunk face («Пьяное лицо»). Музыкальное видео вышло 30 сентября, и уже на 19-ой секунде ролика засветился поцелуй двух звезд.

Сама песня выполнена в духе поп-панка. В клипе часто мелькают гитары, алкоголь и кадры гастрольных съемок. Показывая свою беспечную рокерскую жизнь, Колсон Бэйкер (настоящее имя певца) засветил, что его подруга Меган часто сопровождает его на вечеринках и мероприятиях.

Напомним, сексапильная звезда «Трансформеров» и «Черепашек-ниндзя» призналась, что встречается с музыкантом, минувшим летом. В одном из интервью Фокс назвала себя и Machine Gun Kelly «двумя половинками одной души». А до этого она снялась в откровенном клипе певца в роли его подружки.

Добавим, ранее Меган Фокс состояла в браке с актером Брайаном Остином Грином и родила ему троих сыновей.