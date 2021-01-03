Нежнятина: Шубская показала, как Овечкин впервые взял на руки новорожденного сына

Анастасия Шубская смогла завоевать любовь Александра Овечкина. Знаменитый хоккеист одно время был помолвлен с теннисисткой Марией Кириленко, но в итоге девушка не вышла замуж за спортсмена. А вот младшая дочка Веры Глаголевой сделала мужчину счастливым. Она подарила ему двоих сыновей, Сергея и Илью. Теперь Овечкин мечтает лишь об олимпийском золоте и дочке. Обычно они живет в США, но последние месяцы с радостью проводит в России.

Во время новогодних каникул Шубская решила вспомнить самые трогательные моменты минувшего года. Она поделилась видео, на котором предстала в струящемся платье миди. Девушка танцевала медленный танец с мужем. Хоккеист ее нежно обнимал и целовал.

На тот момент Анастасия уже была беременна вторым ребенком. Она поделилась уникальными фото, на которых видно, как увеличивался ее живот. Жена спортсмена носила облегающие платья, подчеркивающие изменения в ее фигуре. Также она показала редкие кадры, на которых лежит в палате накануне родов. Как известно, девушка рожала в американской клинике. 27 мая 2020 года на свет появился малыш Илья.

Впервые Шубская показала, как Овечкин впервые взял на руки сына. Он держал кроху, укутанного в пеленки, и любовался им.

Смотрите также: