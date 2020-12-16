«Счастливый ребенок»: Шубская показала, как Овечкин впервые поставил двухлетнего сына на коньки

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» решил провести тренировку с наследником. Мальчик не только надел форму, но и вышел на лед.

Александр Овечкин является трехкратным чемпионом мира по хоккею и обладателем Кубка Стэнли 2018 года. При этом недавно он признался, что мечтает получить олимпийскую золотую медаль, а также завести дочку. Уже четыре года он счастлив в браке с Анастасией Шубской. Девушка подарила ему сына Сергея, а минувшей весной у них родился второй наследник — сын Илья. Обычно пара находит в США, где у них есть дом, но в этом году они приехали в Россию.

Шубская пока предпочитает не показывать младшего наследника. Лицо крохи она скрывает от посторонних глаз. А вот старшего сына девушка берет с собой даже на большие праздники и регулярно делает ему стильную стрижку. 16 декабря Овечкин решил устроить двухлетнему ребенку тренировку. Мальчик обожает хоккей и всегда играет с клюшкой. На этот раз Анастасия сняла на камеру, как спортсмен снаряжает малыша, облачая его в форму и шлем.

«Сережа, ты гуда идешь сейчас?» — спросила сына мама. «Играть», — ответил ей малыш.

Вскоре Овечкин дал наследнику клюшку и вывел на лед. «Сергей Овечкин первый раз встает на коньки», — объявил хоккеист. Мальчик не только не упал, но и сразу начал кататься.

«Счастливый ребенок, впервые встал на коньки», — отметила Шубская.

Друзья и поклонники поздравили пару с важным событием. «Гены никуда не деть», «Не просто встал, а поехал», «Как трогательно», «Очень круто!!! Молодцы Овечкины!», «Такая милота! Такая малюсенькая форма! Такой умница! Достойный сын своего отца!», «Исторический момент!», «Чемпионом будет», «Папа не менее счастлив», «Как ему идет форма», — прокомментировали пост подписчики.

Сморите также: