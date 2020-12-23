«Идеально»: Шубская похвасталась дорогостоящей сумкой Hermes, как у Лопыревой

Анастасия Шубская счастлива в браке с Александром Овечкиным. Сразу после свадьбы они стали жить в роскошном доме в США, где тренируется хоккейная команда капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Но пара часто приезжает на родину. В этом году дочка актрисы Веры Глаголевой снова стала мамой. Теперь супруги растят двоих сыновей: двухлетнего Сергея и Илью, которому всего шесть месяцев.

Еще летом Овечкин привез семью в Москву. Они отметила дни рождения близких, каждый раз устраивая пышные праздники. Поклонники отмечают, что у хоккеиста жена обладает не только красотой, но и чувством стиля. На светских раутах она всегда появляется в изысканных вечерних платьях. Накануне девушка решила пополнить свой гардероб обновкой. Шубская похвасталась в соцсети новой дорогостоящей сумкой Hermes из кожи синего цвета.

«Идеально», — написала Анастасия.

Примечательно, что такие сумки сложно купить, так как за ними всегда выстраивается виртуальная очередь. Более того, стоит такая вещь круглую сумму денег. Сумку из старой коллекции можно купить за 6500 долларов, а вот экземпляры из новой коллекции стоит от 15 тысяч долларов. Накануне с такой же сумкой, как у Шубской, отметилась модель Виктория Лопырева, которая приехала отдыхать в Дубай.

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