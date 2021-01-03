«Вот так в лесу гуляем»: Кудрявцева запечатлела дочку в белоснежной шапке и пуховом комбинезоне

Лера Кудрявцева привыкла много работать. С юных лет она стала вести музыкальные передачи и в итоге стала одной из самых известных телеведущих в стране. При этом блондинка ведет достаточно закрытый образ жизни. В свой загородный дом она приглашает только самых близких друзей. Лера живет в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает двухлетняя дочка Мария. Девушка мечтала подарить ребенка спортсмену, но рожать в зрелом возрасте очень боялась.

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Для телеведущей девочка стала вторым ребенком. У нее есть сын Жан от первого брака, которого она родила в 18 лет. Теперь у Кудрявцевой есть еще и внук Лев, который родился в один год с малышкой Машей. Не так давно звезда впервые отвела наследницу на утренник. Там был и ее внук, который повеселился в костюме мушкетера. А вот новогодние каникулы у Леры проходят спокойной. Почти каждый день она гуляет с дочкой на природе.

Накануне они слепили снеговика. Телеведущая наблюдала за тем, как ее муж вместе с малышкой скатывает снег, делает руки из палок и украшает получившегося персонажа новогодним дождиком.

А вот 3 января Кудрявцева облачилась в пуховик камуфляжной расцветки с розовым мехом. Она была почти без макияжа и укладки. Девушка катала на надувной плюшке дочку. Девочка предстала в белоснежной шапке с помпонами и пуховом комбинезоне.

«Как отметили? Как настроение? Как вас встретил новый год? Мы вот так в лесу гуляем», — поделилась звезда.

Она показал наследницу, которая развалилась на своем «транспорте». В какой-то момент Мария просто скатилась на снег. Когда мама подошла к малышке, та стала смеяться. Поклонники восхитились красотой девочки и сравнили ее с куклой.

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