Маленькая Снегурочка: Кудрявцева нарядила дочку в голубое платье для новогоднего утренника

Лера Кудрявцева не скрывает, что ее жизнь изменилась с появлением второго ребенка. Первенца она родила в 18 лет. Теперь ее сын Жан уже совсем взрослый и в 2018 году подарил маме внука Льва. В том же году сама телеведущая родила второго ребенка — дочку Марию. Теперь она заботится о девочке с молодым мужем Игорем Макаровым. Недавно они забыли про все заботы и порезвились с наследницей в снегу, а также покатались с ней на санках.

больше по теме Лера Кудрявцева облачилась в одинаковые леопардовые пуховики с двухлетней дочкой для прогулки Телеведущая весело провела вечер с мужем Игорем Макаров и наследницей.

А 24 декабря известный педагог Елена Куликова, которая занимается с дочкой Тимати Алисой, с дочкой Ксении Бородиной Теоной и другие наследниками знаменитостей, устроила новогодний утренник. Малышам показали спектакли и устроили различные игры. Кудрявцева появилась на мероприятии в леопардовом силуэтном платье. Она нарядила двухлетнюю наследницу в голубой бархатный наряд на пуговицах с белым воротником. Малышка примерила образ Снегурочки из сказок.

Примечательно, что на утренник привела сына и Анастасия Шубская, жена Александра Овечкина. Она пришла на праздник с двухлетним Сережей, который надел костюм эльфа. На нем были брюки и зеленый жакет с поясом. Детский праздник завершился танцами. Малыши смогли выплеснуть энергию и порезвиться. К слову, это один из первых утренников для детей Леры и Анастасии. У Шубской есть еще один сын Илья, но семимесячного малыша она не стала брать на шумное мероприятие.

Многие поклонники восхитились красотой Марии. Некоторые отметили, что девочке идет ее платье. Ко всему прочему, наряд подчеркнул цвет ее голубых глаз. К слову, Кудрявцеву сопровождал ее муж. Макаров обнимал жену, пока дочка играла с конфетти.

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