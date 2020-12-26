49-летняя Кудрявцева в леопардовом платье увиделась со взрослым сыном и подросшим внуком

Телеведущая поделилась редкими семейными фото. Она провела время с мужем и подросшей наследницей на празднике, а также другими членами семьи.

Лера Кудрявцева в декабре едва находит время на отдых. Она снимается не только в регулярных передачах, но и праздничных шоу и концертах. Телеведущая для многих является олицетворением целой эпохи телевидения.

Она уже больше 10 лет ведет «Песню года» с Сергеем Лазаревым. В этом году девушка также успела сняться в кино. А вот накануне она решила провести время с семьей. Девушка вместе с мужем Игорем Макаровым сводила двухлетнюю дочку на утренник.

Ранее Лера показала, как малыша в костюме Снегурочки повеселилась на празднике с сыном Александра Овечкина — Сережей. Телеведущая в леопардовом платье макси наблюдала за тем, как танцует ее наследница.

Она также познакомила кроху с Дедом Морозом. А вот после дискотеки Кудрявцева прогулялась по заснеженным улицам с мужем и наследницей. Они даже сделали семейное фото у нарядной елки.

Для прогулки телеведущая облачилась в черное декорированное пальто с вышивкой. Она надела мягкий ободок с ушками панды и мохнатые розовые угги. Девушка выглядела счастливой.

Макаров на руках держал дочку, облаченную в пуховой комбинезон с принтом и мягкую шапку. Ранее блондинка уже выбирала пальто с декором. Модные эксперты считают, что такая верхняя одежда беспроигрышный тренд сезона.

Поклонники восхитились звездной парой. Даже Лариса Гузеева одарила комплиментов дочку телеведущей. «Девочка-мед», — заявила она. «Боже мой, ну бывают же такие красивые детки.. Какие глаза! А ресницы!!! Носик-кнопочка», «Какая красивая семья», «Лера, какое платье, а пальто — шедевр», «Вот это угги! Вы классно выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, в этот вечер Лера увиделась с сыном от первого брака Жаном и со своим внуком Львом, который является ровесником Маши. Мальчик на утреннике был в образе мушкетера. Поклонники отметили, что кроха растет копией своего отца. Малыши повеселились вместе на танцполе.

«Лева! Привет!» — кричала внуку бабушка.

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