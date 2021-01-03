Винегрет, грузди, плов: Ксения Бородина с мужем пришла на ужин в гости к Ольге Орловой

Телеведущая перед поездкой в отпуск решила увидеться с коллегой. Артистка угостила своих гостей домашними блюдами.

Ксения Бородина в декабре много работала. При этом она старалась не лишать радости близких. Телеведущая успела устроить праздничную фотосессию с детьми, а также закатила вечеринку в честь пятилетия дочки Теоны. На торжестве были не только аниматоры, но и приглашенные звезды, которые спели для именинницы. Новый год девушке тоже удалось отпраздновать с семьей, так как проект «Дом-2» закрыли и у нее освободилось много времени.

Теперь Ксения готовится к поездке с семьей на отдых. Однако накануне она решила развеяться. Девушка вместе с мужем Курбаном Омаровым отправилась в гости к своей коллеге Ольге Орловой. Они стали дружить, когда певица присоединилась к съемкам «Дома-2». Артистка живет в просторном доме и содержит несколько собак.

Ольга накрыла на стол. Она выбрала праздничную посуду с алым узором. Девушка приготовила винегрет, маринованные грузди, плов и другие блюда.

«В гостях у красивой девушки! Ну все, стол накрыт!» — отметила Бородина.

Орлова за всеми ухаживала и наложила еды мужу своей подруги. «Давай, разрезай этот торт», — произнес Курбан, когда хозяйка дома подала ему плов. «Сколько можно жрать», — ужаснулась Ксения. На этот раз все были облачены в простую повседневную одежду. После главной ночи в году даже звездам захотелось расслабиться и побыть в домашней обстановке.

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