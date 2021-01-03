«На моих глазах триста человек временно остались без работы»: Бородина высказалась о «Доме-2»

Телеведущая Ксения Бородина в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков. Одна из девушек заявила, что очень расстраивается, потому что по привычке включает канал ТНТ, а «Дом-2» там теперь не показывают.

«Жаль, конечно. Я сама еще не верю. Больше всего меня бесит, когда пишут левые новости, что нас кто-то купил и мы специально тут всех обманываем. На моих глазах почти триста человек временно остались без работы. Ушли пока в отпуск. Насколько – непонятно. Вы думаете над такими вещами можно шутить? Я с этими людьми с двадцати лет была вместе. Если где-то будет идти «Дом-2», то я об этом сразу напишу». Ксения Бородина

Напомним, что «Дом-2» выходил на канале ТНТ с 2004 года. Первые годы у проекта были очень хорошие рейтинги, но позже шоу уже не стало пользоваться такой популярностью.

Сейчас руководители проекта пытаются пристроить «Дом-2» на какой-нибудь другой канал. Правда, желающих показывать шоу пока не находится.

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