«Этот образ — идеальный»: Бородина выбрала платье-сорочку и свитер оверсайз фисташкового цвета

Ксения Бородина в этом году часто выходила в свет с подругами и наслаждалась тем, что может уделять время близким. Однако большую часть времени телеведущая проводит на работе. Не удивительно, что она часто пополняет свой гардероб люксовыми обновками.

Ранее Ксения рассказывала, что не любит зиму, так как ей приходится облачаться в многослойные наряды. Даже в холодные дни она носит платья и юбки. Поверх звезды просто накидывает шубу.Телеведущая любит давать советы по поводу моды. Так, за день до главной ночи в году Бородина показала идеальный праздничный образ в монохромном стиле.

Девушка надела платье-сорочку длины миди и свитер оверсайз с объемными рукавами фисташкового цвета. Ксения покрасовалась на камеру в наряде.

«Девочки, вы меня спрашивали, шикарные платья это понятно, но в каком образе встречать Новый год дома или за городом. Я считаю вот этот образ — идеальный. Такой, как будто чуть большой, а под низ такое платье нереальное. Мне очень нравится этот образ. Я никак не могла его поймать, так как его никогда нет в наличии», — поделилась она.

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