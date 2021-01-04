«Волшебные 24 часа»: Водянова в молочном тренче позировала на Красной площади с сыном Арно

Наталья Водянова знаменита не только тем, что является топ-моделью, а также тем, что стала многодетной мамой. У девушки пятеро детей. Лукаса, Неву и Виктора она родила в первом браке, а Максим и Роман появились, когда модель стала жить с французским бизнесменом Антуаном Арно. Лишь в 2020 году после 9 лет совместной жизни влюбленные поженились в парижской мэрии. Несмотря на то, что девушка очень богата и живет в Париже, о родных и своей родине она не забывает.

В декабре Наталья привезла старших детей в Россию. Они побывали в Мурманске, Карелии, Выборге. Девушка куталась в шаль, осматривала ледокол и взбиралась на горы. Она признавалась, что наследники были в восторге от путешествия. А вот Новый год она уже отметила дома во Франции.

На днях Водянова поделилась серией свежих кадров в Instagram. Модель снова оказалась в Москве, и не одна. Со страшим сыном от Арно — Максимом она посмотрела балет «Щелкунчик». Судя по словам манекенщицы, задерживаться в столице они не стали. И спешно вернулись в Париж. В Москву они прилетели только на сутки.

«Я привезла Максима в Москву 1 января, и это были самые волшебные 24 часа в моей жизни», — отметила модель.

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