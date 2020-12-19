Водянова в длинной дубленке Сергеенко и с муфтой Louis Vuitton показала детям остров Кижи

Модель облетела на вертолете остров в Карелии, а также осмотрела церкви и старинные дома с наследниками.

Наталья Водянова не скрывает, что обожают свою родину. И это при том, что она смогла начать карьеру модели в Париже, где теперь и живет. У девушки подрастают пятеро наследников: Лукас, Нева и Виктор от первого брака, а также Максим и Романа от нынешнего мужа Антуана Арно.

К слову, влюбленные поженились только минувшей весной. Этого модель ждала девять лет. А в декабре она приехала в Россию со старшими детьми, устроив им самые интересные каникулы.

Сначала Водянова привезла их в Москву, а потом показала, как люди живут в Мурманске. Они увидели даже знаменитый ледокол «Ленин» и взобрались на гору. А 18 декабря девушка приехала в Карелию.

Модель облетела с наследниками остров Кижи на вертолете. А потом они отправились осматривать старинные церкви и даже заглянули в один из ветхих деревянных домов, которые там сохранились.

Наталья облачилась в длинную черную дубленку и светлую шаль. Она грела руки в меховой муфте Louis Vuitton.

«Эта шаль и пальто Ульяны Сергеенко очень своевременны», — отметила девушка.

Дети модели отведали рогаликов, а дочка Нева переоделась в платье в цветочек и песочный джемпер. Мама посадила наследницу на русскую печку. «Греется на печке», — пояснила Наталья.

Девочка также смогла помочь приготовить обед. По словам модели, Нева осталась в восторге от того, как готовят в русских деревнях. Они провели на острове один день, но им было тяжело прощаться. Вечером Водянова с семьей продолжила путешествие.

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