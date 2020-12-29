«Отрезала косу и мне предлагала»: Водянова показала свою преобразившуюся младшую сестру

Модель пообщалась по видеосвязи с мамой и младшей сестрой Кристиной, которая приехала в Нижний Новгород из Нью-Йорка.

Наталья Водянова не скрывает, что ей нравится проводить время в кругу родных. В этом году к ней снова приезжала бабушка, которая отметила вместе с ней 91-летие. А осенью модель даже отправила ее вместе с мамой и дядей на море. Ей очень хотелось порадовать близких. В декабре девушка приезжала в Россию с детьми, но не смогла заехать домой в Нижний Новгород, так как ей нужно было посетить другие города — они снимались в проекте про путешествия.

К католическому Рождеству Водянова вернулась в свой особняк в Париже. Она теперь проводит время с мужем Антуаном Арно и пятью детьми. Накануне модель показала свою маму Ларису Викторовну, которую она поздравила открыткой. Женщина была рада внимаю со стороны знаменитой дочки. А позже они пообщались по видеосвязи. Наталья поделилась кадрами, которые сделала во время общения с родственниками. Сначала она подловила маму, которая улыбалась.

«Мусик моя любимый, с днем рождения тебя», — написала девушка.

Потом к общению присоединилась одна из младших сестре модели Кристина. Она живет в США, где отучилась на искусствоведа, но на каникулы девушка приехала к маме.

«Люблю не могу», — призналась Водянова. «Сеструндель отрезала косу и мне предлагала», — добавила она.

Поклонники отметили, что Кристина очень повзрослела и стала выглядеть еще краше. Многим она напомнила внешне актрису Кристину Асмус новой стрижкой.

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