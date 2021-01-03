«Новогодние купания»: Волочкова в мокром бикини засветила прелести фигуры на морозе

Балерина не побоялась выйти на улицу 2 января и окунуться в бочку со льдом. При этом она показала фирменный шпагат.

Анастасия Волочкова в декабре отдохнула на Мальдивах со своим таинственным возлюбленным по имени Олег. Она много купалась и загорала, а также устраивала романтические вечера. Позже балерина призналась, что отпуск обошелся ей больших денег. Из-за кризиса она воспользовалась средствами, которые накопила. А вот Новый год артистка отпраздновала в своем особняке на Рублевке. Она облачилась в шелковое платье мятного цвета в честь праздника.

Теперь, как и другие артисты, Волочкова наслаждается новогодними каникулами. Она признавалась в интервью, что любит повеселиться в компании друзей. Однако 1 января девушка устроила танцы в купальнике на улице. Она зажигательно танцевала у нарядной елки.

А вот на следующий день Анастасия решил принять традиционную ледяную ванну. Для этого она облачилась в алое мини-бикини и вышла на улицу, где у нее стоит бочка с водой. Топором танцовщица разбила лед, а затем залезла в воду, показав свой вертикальный шпагат. «Как холодно! Вы не представляете, как холодно! Сейчас!» — пояснила она. Потом Волочкова окунулась в воду. Она сверкнула прелестями фигуры на морозе.

«Новогодние купания. Во льдах… Это очень холодно, поверьте… Но это же я!» — написала звезда.

Комментарии к посту она отключила, но фанаты стали обсуждать ее смелый поступок в фан-аккаунтах. Одни восхитились тем, в какой форме находится 44-летняя балерина. Другие посчитали купания девушки безумием. «Настя, опять полуголая», «Вот это купание», «Ох, этого все ждали», «Какая стройная, подтянутая», «Это уже слишком смело», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: