«Закаляйтесь!»: Волочкова в красном бикини встретила Новый год на улице

Звездные модницы заранее позаботились о своих нарядах для новогодней ночи. К примеру, Ольга Бузова, которая встретила наступление 2020-го на Мальдивах, облачилась в мини-платье с блестящей бахромой. Невестка Орбакайте продумала более сложный комплект – топ-бюстье с широкими штанами, декорированными кожаной вставкой в виде шорт.

А балерина Анастасия Волочкова решила остановиться на необычном для московской зимы наряде. Она вышла встречать Новый год во двор своего особняка в красном бикини и меховых сапогах в тон.

«Счастливого Нового года! Закаляйтесь, радуйтесь и будьте счастливы!», — обратилась балерина к подписчикам.

Звезда решила в новогоднюю ночь попариться, а потом окунуться в купель. К слову, балерина обожает баню и считает, что именно она помогает ей держать себя в тонусе.

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