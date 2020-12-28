На прогулке: Волочкова в белой шубке с серебристой вышивкой устроила ледовые танцы на ГУМ-катке

Анастасия Волочкова в белой шубке с серебристой вышивкой отметилась на прогулке в районе Красной площади в Москве. Завидев каток возле ГУМа, она не смогла пройти мимо, ведь 11 лет назад она была участницей телепроекта «Ледниковый период». И зрелище с катающимися людьми отозвалось в ее сердце.

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Балерина примерила коньки и с легкостью стала кружиться на скользком покрытии, демонстрируя непростые фигуры на льду и уверенность движений. Компанию ей составила крестница Элиза.

«Сегодня волшебное воскресенье! Мы попали в сказку на Красной площади, а я вспомнила мое участие в «Ледниковом периоде». Как же здесь красиво!» — написала Анастасия в личном блоге.

Напомним, в проекте Первого канала Волочкова участвовала в 2009 году. Ее партнером в проекте тогда выступил Антон Сихарулидзе. Балерина после выступления на шоу долгое время не вставала на лед. Однако недавно она решила вспомнить былое и даже взяла несколько уроков в школе фигурного катания Анастасии Гребенкиной.

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