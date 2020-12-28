Короны, перья и бахрома: в чем встречать Новый 2021 год
Видео
Последний выпуск «Жизни других» в 2020 году: Жанна Бадоева выяснит, как живут в…
Жанна Бадоева
Звездный гость

На прогулке: Волочкова в белой шубке с серебристой вышивкой устроила ледовые танцы на ГУМ-катке

Балерине составила компанию ее крестница.

На прогулке: Волочкова в белой шубке с серебристой вышивкой устроила ледовые танцы на ГУМ-катке
Анастасия Волочкова. Фото: Global look press.

Анастасия Волочкова в белой шубке с серебристой вышивкой отметилась на прогулке в районе Красной площади в Москве. Завидев каток возле ГУМа, она не смогла пройти мимо, ведь 11 лет назад она была участницей телепроекта «Ледниковый период». И зрелище с катающимися людьми отозвалось в ее сердце.

Балерина примерила коньки и с легкостью стала кружиться на скользком покрытии, демонстрируя непростые фигуры на льду и уверенность движений. Компанию ей составила крестница Элиза.

«Сегодня волшебное воскресенье! Мы попали в сказку на Красной площади, а я вспомнила мое участие в «Ледниковом периоде». Как же здесь красиво!» — написала Анастасия в личном блоге.

Напомним, в проекте Первого канала Волочкова участвовала в 2009 году. Ее партнером в проекте тогда выступил Антон Сихарулидзе. Балерина после выступления на шоу долгое время не вставала на лед. Однако недавно она решила вспомнить былое и даже взяла несколько уроков в школе фигурного катания Анастасии Гребенкиной.

Смотрите также

Тэги

Анастасия ВолочковаВолочковакаток ГУМ