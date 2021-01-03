«Музыкальное поздравление»: Нюша показала, как двухлетняя дочка в пижаме поет новогоднюю песню

Нюша в этом году дала большое интервью, в котором впервые заговорила о личной жизни. Она вспомнила о расставании с Егором Кридом, а также призналась, что когда встретила Игоря Сивова, тот был женат. Он оставил жену ради артистки. Примечательно, что у мужчины есть двое сыновей от первого брака, которые полюбили мачеху. Нюша в свою очередь родила дочку Симбу. Она не скрывает, что очень рада, когда дома собирается большая семья.

Новый год Нюша отметила с мужем, дочкой и сыновьями Сивова. Они отпраздновали радостное событие в кругу родных. Наследница певицы была облачена в пышное платье. Она получила множество подарков. В доме пары не утихал детский смех. Дети Игоря остались, чтобы насладиться новогодними каникулами. Артистка поделилась кадрами, где они бегают по дому.

Симба прибежала к маме в пижаме с принтом. Она спел новогоднюю песенку про елочку.

«Молодец!» — похвалила ее родительница. «Музыкальное поздравление от Симбули», — написала звезда.

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