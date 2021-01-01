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«Люблю»: Нюша в персиковом платье с прозрачным шлейфом отметилась с дочкой у камина

Певица предстала в экстравагантном образе, отдав предпочтение женственному наряду.

«Люблю»: Нюша в персиковом платье с прозрачным шлейфом отметилась с дочкой у камина
Нюша с Игорем Сивовым и дочкой Симбой. Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha

Нюша отметила Новый год в кругу семьи: с мужем Игорем Сивовым и дочкой Симбой. Певица с особой тщательностью готовилась к главной зимней ночи. Она блистала на домашней вечеринке в персиковом платье с прозрачным шлейфом. Длинные локоны поп-дива оставила распущенными. На семейном торжестве присутствовали и старшие дети Игоря Сивова от его предыдущих отношений. Мальчики пришли навестить отца и маленькую сестренку Симбу. С мачехой ребята также хорошо поладили.

«С Новым 2021 годом, дорогие!! Благодарю вас, что мы вместе… Благодарю за ваше внимание и поддержку, особенно!! Люблю!» — отметила певица.

С мужем и дочкой Симбой Нюша позировала у новогоднего камина. Пока дети разбирали подарки, Игорь вместе с женой позировали на камеру, демонстрируя семейную гармонию.

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