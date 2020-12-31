«Со всей семьей»: Ляйсан Утяшева запечатлела подросшую дочку и сына в канун Нового года

Телеведущая приехала в Новогорск, чтобы поздравить тренера по гимнастике. С собой она взяла мужа и наследников.

Ляйсан Утяшева давно ушла из большого спорта. Недавно она отпраздновала восьмую годовщину со дня свадьбы с Павлом Волей. Эту пару считают одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Более того, они растят двоих детей: семилетнего сына Роберта и пятилетнюю дочку Софию. Экс-гимнастка в последние годы стала чаще выходить в свет, покупать дорогие вещи и участвовать в различных съемках, но при каждом удобном случае она стремится провести время с семьей.

Своих детей супруги показывают редко. Они с ними каждый год путешествуют, посещая разные страны. Год назад пара даже свозила наследников в Лапландию. А вот на этот раз Утяшева скорее всего отметит Новый год дома. 31 декабря она не готовила салаты, а решила поздравить тренера по гимнастике, поэтому приехала к ней на тренировку в Новогорск вместе с семьей.

«Вот как вы думаете, где я могу быть 31 декабря вместе со всей семьей? Да, да! В зале! Что, на гимнастику идем?» — произнесла спортсменка.

Она показала дочку в синем платье и ободком с оленьими рожками на голове. Рядом с Павлом Волей стоял сын, который почти догнал по росту отца. Они наблюдали за тренировкой. А потом вручили подарки тренеру Утяшевой.

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