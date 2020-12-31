Постройневшая Стриженова в изумрудном платье с пышной юбкой встретила утро в «Останкино»

52-летняя телеведущая встретила 31 декабря с каждым регионом в прямом эфире. Для этого она выбрала праздничный образ.

Екатерина Стриженова для многих женщин стала кумиром. Ко всему прочему, в 52 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Женщина умело подбирает себе наряды, чтобы выглядеть женственно и элегантно. А так как она ведет передачу «Доброе утро» на Первом канале, то артистка старается всегда быть свежей и позитивной.

Даже 31 декабря Екатерина провела на работе. Ей пришлось заночевать в «Останкино», чтобы встретить утро с каждым регионом в прямом эфире. При этом она выглядела безупречно. Телеведущая облачилась в изумрудное платье в пол свободного кроя и пышными рукавами. С помощью пояса она подчеркнула талию. Алый бант и бархатные лодочки дополнили лук. Стриженова также завила кукольные локоны и сделала макияж с акцентом на глаза.

«Людиииии, а-уууууу!! Расскажите, кто сейчас где?! Я еще не дома! Всю ночь провела в «Останкино, работали на все орбиты, встречали утро 31 декабря с каждым регионом в прямом эфире! Спасибо всем, кто стойко был рядом — дружной бригаде», — написала звезда.

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