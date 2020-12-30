Сама утонченность: 52-летняя Стриженова в юбке солнце и шелковой блузке предстала в «Останкино»

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. Актриса ведет передачу «Доброе утро». К слову, в 52 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Дома скучать ей не дают муж Александр и дочка Саша. Порой гостит у звезды и старшая наследница Анастасия с внуком Петром.

Для последних съемок в этом году телеведущая облачилась в юбку солнце и шелковую блузку цвета фуксия с бантом. Наряд подчеркнул ее талию. Также Екатерина надела туфли-лодочки и сделала лаконичную укладку.

Ведущая запечатлелась с коллегами Артемом Шейниным и Анатолием Кузичевым. Она также сделала макияж с акцентом на губы, подчеркнув свою природную красоту.

«Подводили итоги года», — отметил телеведущая.

Поклонники оценили стройность Екатерины и ее утонченный образ. «Красавцы!! Лучшие ведущие», «Муж не ревнует, а Катюша?!», «Хорошая команда!», «Ребята, вы классные!! Катюша всегда прекрасна», «С новой прической омолодилась», «Стрижка огонь», «Какая стройная», — прокомментировали пост подписчики.

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